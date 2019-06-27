ضبط صاحب مخبز يبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط صاحب مخبز، لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم،لبيعها بالسوق السوداء بالعجوزة، وضبط بحوزته 3 أطنان، و900 كيلو من الدقيق المدعم.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع "عزت.غ" صاحب مخبز، لكميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة، والذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة، وطرح تلك الكميات للبيع بالسوق السوداء

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 3 أطنان و900 كيلو من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.