صور .. محافظ سوهاج يتفقد الأعمال النهائية لمشروع توسعة الكورنيش الغربى

سوهاج – عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الخميس،أعمال مشروع توسعة كورنيش النيل الغربي،موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد أعمال حفر البلاطة الانتقالية أمام مبنى مديرية التربية والتعليم،لافتا الى انه تم رفع كفاءة وقدرة شبكة الصرف الصحي لاستيعاب التوسعات السكانية،كما تم الانتهاء من توصيل شبكة المياه وأعمال البنية التحتية والمرافق،مشيراً إلى أنه تفقد كذلك أعمال تجهيز وتركيب بلاط الرصيف الشرقي للكورنيش،وتابع أعمال صب الجزيرة الوسطى تمهيداً للبدء في عمليات الرصف النهائي للكورنيش الغربي.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المحافظ وجه مسئولى أحياء شرق وغرب سوهاج بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ورفع المخلفات الصلبة والتراكمات والقمامة من الموقع أولا بأول،ومتابعة أعمال التوسعة بشكل دوري،والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تبطئ سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.

يُذكر أن مشروع توسعة الكورنيش الغربي يعد من أهم المشروعات السياحية بالمحافظة،حيث سيوفر العديد من فرص العمل،من خلال المحلات التجارية،التي تم إنشائها أسفل التوسعة والتي وتقدر بـ 210 محل تجاري،سيتم طرحها لشباب سوهاج فور الانتهاء من المشروع.