سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 01:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ المنيا يكرم مسعفين سلما شيكًا بـ100 ألف جنيه ومبالغ نقدية لصاحبها

الخميس، 27 يونيو 2019 12:33 م
صور.. محافظ المنيا يكرم مسعفين سلما شيكًا بـ100 ألف جنيه ومبالغ نقدية لصاحبها محافظ المنيا يكرم مسعفين لأمانتهما
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اثنين من رجال الإسعاف، عثرا على شيك بمبلغ مالى 100 ألف جنيه لحامله، ومبلغ نقدى حوالى 17 ألف جنيه، وكذلك دفتر إيصالات تحصيل يضم حوالى 400 ورقة قيمة كل واحدة منها 10 آلاف جنيه، بالإضافة لعدد من الهواتف المحمولة، وذلك بحادث على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الصفا وقاما بتسليم المبلغ وجميع المتعلقات لمركز الشرطة.

ومنح المحافظ المسعفين شهادة تقدير ومبلغا ماليا تقديراً لأمانتهما وتفانيهما في العمل، مؤكدا أن ما يقوم به رجال الإسعاف يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص في أداء واجبات ومهام العمل ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الإسعاف، لافتا إلى أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفين والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

من جانبه قال الدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إن السائق محمود عبد المنعم اسماعيل، والمسعف يحيى صلاح عبد الوهاب، عثرا على المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية، بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا، وقد سلما جميع المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية لمركز الشرطة.

 

محافظ المنيا يكرم المسعفين (1)
محافظ المنيا يكرم المسعفين 

 

محافظ المنيا يكرم المسعفين (2)
محافظ المنيا يكرم المسعفين 

 

محافظ المنيا يكرم المسعفين (3)
محافظ المنيا يكرم المسعفين 

 


محافظ المنيا

تكريم مسعفين

المنيا

الاسعاف

هيئة الاسعاف بالمنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة