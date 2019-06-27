صور.. محافظ المنيا يكرم مسعفين سلما شيكًا بـ100 ألف جنيه ومبالغ نقدية لصاحبها

المنيا - فريق المحافظات

كرم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اثنين من رجال الإسعاف، عثرا على شيك بمبلغ مالى 100 ألف جنيه لحامله، ومبلغ نقدى حوالى 17 ألف جنيه، وكذلك دفتر إيصالات تحصيل يضم حوالى 400 ورقة قيمة كل واحدة منها 10 آلاف جنيه، بالإضافة لعدد من الهواتف المحمولة، وذلك بحادث على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الصفا وقاما بتسليم المبلغ وجميع المتعلقات لمركز الشرطة.

ومنح المحافظ المسعفين شهادة تقدير ومبلغا ماليا تقديراً لأمانتهما وتفانيهما في العمل، مؤكدا أن ما يقوم به رجال الإسعاف يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص في أداء واجبات ومهام العمل ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الإسعاف، لافتا إلى أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفين والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

من جانبه قال الدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إن السائق محمود عبد المنعم اسماعيل، والمسعف يحيى صلاح عبد الوهاب، عثرا على المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية، بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا، وقد سلما جميع المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية لمركز الشرطة.



محافظ المنيا يكرم المسعفين



محافظ المنيا يكرم المسعفين