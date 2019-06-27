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صور ..كيف تحجز رحلة بحرية لجزيرة الجفتون بالغردقة وما هو برنامجها ×10 معلومات

الخميس، 27 يونيو 2019 11:53 ص
صور ..كيف تحجز رحلة بحرية لجزيرة الجفتون بالغردقة وما هو برنامجها ×10 معلومات الرحلات لجزيرة الجفتون
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تعد جزيرة الجفتون، التى تبعد عن شواطئ مدينة الغردقة قرابة 11 كيلو متر، هى الجزيرة الواحدة المصرح بإقامة أنشطة سياحية على متنها، وتبحر إليها مئات اللنشات السياحية يوميا، "اليوم السابع" يعرض لك كيفية حجز رحلة للجزيرة، وبرنامج الرحلة والوقت التى سوف تقضيها فى النقاط التالية:
 
1- يمكن حجز رحلة لجزيرة الجفتون من خلال مكاتب الرحلات البحرية والسفارى المنتشرة بالغردقة، أو من خلال مكاتب تلك الرحلات داخل الفنادق.
 
2- تبحر جميع اللنشات السياحية من الثامنة حتى التاسعة صباحا إلى الجزيرة بعد استخراج التصاريح اللازمة.
 
3- يوجد شواطئ معينة على متن الجزيرة، تختار منها عند الحجز، وكلا منها تختلف تكلفته حسب الخدمات المقدمة .
 
4- النوع الاول من الرحلات البحرية والسائد، ومنها تصل تكلفته الى 250 جنية تقريبا، تبحر المركب من المارين المختلف فى إتجاه الجزيرة، ويسمح لهم بعمل سنوركلنج مرتين خلال الإبحار بالوقوف بمناطق الشعب، ويتم تقديم وجبة الغداء على متن المركب، وتقف المركب على إحدى الشواطئ التى ليس بها أى خدمات من شمسيات ومقاعد.
 
5- النوع الثانى، وهو المتجه نحو شاطئ براديس واورانج، حيث تقل تلك المراكب فى الغالب ما بين 30 الى 40 سائح، تتجه إلى أماكن الشعاب، وتبلغ تكلفتها من 300 الى 400 جنية للفرد، ويمكن السماح بعمل سنوركلنج مستخدما النضارة والزعانف التى يتم تسليمها قبل الإبحار للسياح، تقدم وجبة الغداء داخل مطعم على متن الجزيرة .
 
6- تبدأ تلك الرحلات النوع الأول والثانى فى العودة للشاطئ فى تمام الثالثة عصرا، ويسمح للسياح الإستمتاع بشواطئ الجزيرة خلال الساعات التى يقضونها على متنها سوء قبل أو بعد الغداء.
 
7-  النوع الثالث من الرحلات البحرية، وهى الاغلى سعرا، والتى تصل الى 1000 جنية للفرد، وهى على شاطئ "محمية"، والذى يبحر لها المشاهير، حيث يعد ذلك الشاطئ من أجمل شواطئ الغردقة، وتقدم فيه خدمات مميزة، وأخر من زارها محمد صلاح وعماد متعب ونافاس حارس مرمى ريال مدريد .
 
8- ليس هناك وقت محدد لرواد شاطئ "محمية" بجزيرة الجفتون للعودة منها، خاصة وأن أغلب روادها من السياح الأجانب الذين يستقلون لنشات خاصة بالفنادق المختلفة.
 
9- يشتهر شاطئ "محمية" بجزيرة الجفتون، بتقديم مشروب معين لرواده فور وصولهم إليه وهو ليمون بالنعناع .
 
10- قبل الساعة 7 مساء، يجب أن تعود جميع اللنشات الرحلات اليومية حسب التصاريح التى يتم إستخراجها له .
 
الرحلات لجزيرة الجفتون (1)
الرحلات لجزيرة الجفتون

الرحلات لجزيرة الجفتون (2)
الرحلات لجزيرة الجفتون 

الرحلات لجزيرة الجفتون (3)
الرحلات لجزيرة الجفتون 

الرحلات لجزيرة الجفتون (4)
الرحلات لجزيرة الجفتون 

الرحلات لجزيرة الجفتون (5)
الرحلات لجزيرة الجفتون

الرحلات لجزيرة الجفتون (6)
الرحلات لجزيرة الجفتون 

الرحلات لجزيرة الجفتون (7)
الرحلات لجزيرة الجفتون 

الرحلات لجزيرة الجفتون (8)
الرحلات لجزيرة الجفتون

الرحلات لجزيرة الجفتون (9)
الرحلات لجزيرة الجفتون 

الرحلات لجزيرة الجفتون (10)
الرحلات لجزيرة الجفتون 
 
 
 
 

محافظه البحر الاحمر

جزيره الجفتون

رحله لجزيره الجفتون

شاطئ محميه

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