صور.. ضبط 3 أطنان و316 كيلو سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة من ضبط بدال تموينى بقرية نواج مركز طنطا، وبحوزته 3 أطنان و316 كيلو سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط المتهم "إبراهيم.ع" 32 سنة بدال تموينى بقرية نواج مركز طنطا، لقيامه ببيع السلع التموينية بالسوق السوداء، وبمداهمة المكان تم ضبط 3 أطنان و316 كيلو سلع تموينية زيت وسكر وجبن وسمن ومكرونة، تحرر المحضر 687 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة من ضبط بقال بقرية ادشاى التابعة لمركز كفر الزيات، وبحوزته 1000 صاروخ ألعاب نارية محظور بيعها لخطورتها على المواطنين وخاصة الأطفال.