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صور.. دورة تدريبية لأئمة المساجد للتوعية بمخاطر الألغام في مطروح

الخميس، 27 يونيو 2019 11:13 م
صور.. دورة تدريبية لأئمة المساجد للتوعية بمخاطر الألغام في مطروح دورة تدريبية لائمة المساجد
مطروح – حسن مشالي

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نظمت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، دورة تدريبية لائمة المساجد في مطروح، للتوعية  بمخاطر الألغام، وذلك بمركز إعلام مطروح تحت شعار "من اجل وطن بلا ألغام" وذلك للحدّ من احتمالات الإصابة بسبب الألغام والذخائر القابلة للانفجار المنتشرة بصحراء مطروح.

وقال الدكتور أحمد عامر العجني الباحث المتخصص في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، أن هذه الدورة برعاية الدكتورة سحر نصر، وتهدف الدورة لزيادة الوعي وتشجيع تغيير السلوك من خلال حملات إعلامية عامة، عن طريق مشايخ وخطباء المساجد، بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح، بالإضافة إلى التعليم والتدريب، والاتصال بالمجتمعات المحلية، لما لهم من تأثير في توجيه المجتمعات في تعديل السلوك والذي يتضمن الحفاظ على سلامة الجسد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن من مخاطر الألغام والحد من العبور غير القانوني والحد من الهجرة غير الشرعية وعدم العبث أو استخدام هذه المخلفات الخطرة في صيد الأسماك أو حفر الآبار التي تسبب البتر والإصابة وأحيانا الموت.

دورة تدريبية لائمة المساجد للتوعية بمخاطر الألغام في مطروح (1)

وأضاف " العجني " بأن برامج تعليم مخاطر الألغام، تهدف إلى تقليل الإصابة والوفيات في المناطق الأكثر تضررا ، و أن تدرك المجتمعات، المخاطر التي تنجم عن الألغام والذخائر التي لم تنفجر أو الذخائر المتروكة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وتشجيعهم على أن يقلل سلوكهم من تعرض المواطنين والممتلكات والبيئة للمخاطر.

 وأكد الباحث في مجال الألغام،  خلال محاضرته في الدورة التدريبية، أن الدولة تستهدف زيادة التنمية والاستثمار، خلال الخطة المقبلة 20- 30 تطهير المساحات من الأراضي وتعظيم الاستفادة والتنمية المستدامة، أن الأهداف تتمثل في تقليل المخاطر إلى المستوى الذي يمكن عنده للمواطنين أن يعيشوا في سلام، وإعادة توفير بيئة آمنة مستقرة، يمكن فيها تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون عوائق يفرضها التلوث بالألغام الأرضية أو مخلفات الحروب.

دورة تدريبية لائمة المساجد للتوعية بمخاطر الألغام في مطروح (2)

 ومن المقرر أن تشهد محافظة مطروح، خلال الأسابيع المقبلة، حملة بالمساجد للتوعية بمخاطر الألغام، بالمناطق الأكثر تلوثا بوجود الألغام والذخائر غير المنفجرة، خلال صلوات الجمع وبث الرسائل التوعية، ضمن الأنشطة التي تقدمها الأمانة التنفيذية، من حملات توعية بالتعاون معالجهات المختلفة، إلى جانب عمل فريق السيدات للمرأة بالمنازل والقرى والنجوع وحملات مدارس الفصل الواحد ضمن خطة استراتيجيه لمشروع الأمانة التنفيذ لإزالة الألغام.

 
دورة تدريبية لائمة المساجد للتوعية بمخاطر الألغام في مطروح (3)

محافظة مطروح

الالغام

التوعية بمخاطر الالغام

الساحل الشمالي

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