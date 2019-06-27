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صور.. توافد الزعماء المشاركين فى قمة العشرين إلى اليابان

الخميس، 27 يونيو 2019 09:58 ص
صور.. توافد الزعماء المشاركين فى قمة العشرين إلى اليابان بدء توافد الزعماء لحضور قمة العشرين
رويترز

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بدأ توافد الزعماء المشاركين فى قمة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة فى فعاليات القمة.

ومن أبرز القادة الذين وصلوا إلى اليابان الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، والصينى شى جين بينج، والكورى الجنوبى مون جاى إن، والتركى رجب طيب أردوغان، والأرجنتينى ماوريسيو ماكرى.

الرئيس الصينى شى جين بينج بالمطار
الرئيس الصينى شى جين بينج بالمطار
الرئيس الصينى لدى وصوله إلى اليابان
الرئيس الصينى لدى وصوله إلى اليابان
الرئيس الكورى الجنوبى
الرئيس الكورى الجنوبى
رئيس البرازيل جايير بولسونارو
رئيس البرازيل جايير بولسونارو
رئيس الوزراء الفيتنامى
رئيس الوزراء الفيتنامى
رئيس الوزراء الهندى
رئيس الوزراء الهندى
رئيس الوزراء اليابانى يستقبل رئيس الأرجنتين
رئيس الوزراء اليابانى يستقبل رئيس الأرجنتين
رئيس كوريا الجنوبية لدى وصوله إلى المطار
رئيس كوريا الجنوبية لدى وصوله إلى المطار
رئيس كوريا الجنوبية وزوجته
رئيس كوريا الجنوبية وزوجته
رئيس كوريا الجنوبية يصافح مستقبليه
رئيس كوريا الجنوبية يصافح مستقبليه
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
شى جين بينج لدى وصوله إلى المطار باليابان
شى جين بينج لدى وصوله إلى المطار باليابان
شى جين بينج
شى جين بينج
طائرة الرئيس البرازيل تصل إلى اليابان
طائرة الرئيس البرازيل تصل إلى اليابان
مصاحة بين رئيس الوزراء اليابانى ورئيس الأرجنتين
مصاحة بين رئيس الوزراء اليابانى ورئيس الأرجنتين
مون جاى إن وزوجته
مون جاى إن وزوجته
وصول رئيس كوريا الجنوبية إلى المطار
وصول رئيس كوريا الجنوبية إلى المطار
أردوغان وزوجته لدى وصولهما
أردوغان وزوجته لدى وصولهما

 


اليابان

قمة العشرين

مدينة أوساكا اليابانية

شى جين بينج

مون جاى إن

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