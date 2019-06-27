صور.. تكريم قاضى المعاشات على منصة القضاء لاكتمال عطائه

كتب أحمد عبد الهادى

ودعت منصة القضاء بمجلس الدولة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة " قاضي المعاشات " في حفل صغير بقاعة 11 كرم أعضاء الدائرة التاسعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا رئيس الدائرة ، لاكتمال عطائه وبلوغه السن القانونى للمعاش ، وذلك عقب انتهاء الجلسة وأثناء وجودهم على منصة القضاء.

وقدم أعضاء الدائرة هدايا تذكارية لرئيس المحكمة ، في حالة من السعادة ممزوجة بالحزن لفراق رئيسهم .

وأكد الفقي أثناء التكريم أنه يفخر بالعمل مع قضاة كانوا بمثابة الأخلاق والعلم يفخر بهم مجلس الدولة وسوف يكونوا أداة لتقدم المجلس وازدهار مكانته .

وتخرج المستشار أحمد الفقي عام 1971 من كلية الشرطة وحصل علي ليسانس حقوق جامعة عين شمس ، والتحق بالمجلس عام 1982 بوظيفة نائب نقلا من الشرطة بموجب قرار جمهورى.

وتدرج الفقي في العمل القضائي الدرجات الوظيفية المعتادة طبقا للوائح مجلس الدولة ، فعمل في محكمة القضاء الادارى ، ثم عضو بالمحكة الإدارية العليا ، ثم رئيس المكتب الفنى للفتوى والتشريع ونائب رئيس قسم التشريع ، ثم أصبح عضو بالتفتيش الفنى ، ثم رئيس دائرة الفحص بالثانية عليا ، وأخيرا رئيسًا للدائرة التاسعة موضوع "معاشات وتسويات" .

يذكر أن الفقي من عائلة قضائية ، فتقلد والده رئاسة محكمة استئناف القاهرة ، وعضو المجلس الأعلى للقضاء ، وحصل على وسام الجمهورية الطبقة الأولى .

جدير بالذكر أن الدائرة التاسعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكم تضمن أحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى.