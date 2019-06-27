صور.. تفحم دراجة بخارية وإصابة شخص بالطريق الدائرى فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، على حريق اندلع فى دراجة بخارية بالطريق الدائرى بحى غرب أسيوط، ما أسفر عن إصابة سائق واحتراق المركبة ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.



كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت بلاغًا من محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط، يفيد بنشوب حريق بدراجة بخارية بالطريق الدائرى دائر حى غرب أسيوط.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح، وبالمعاينة الأولية تبين انقلاب إحدى الدرجات النارية، ما أدى إلى احتراق الدراجة بالكامل بالطريق الدائرى، وإصابة مواطن تم نقله إلى مستشفى الجامعة بواسطة الأهالى ولا توجد خسائر فى الأرواح، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.















