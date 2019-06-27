صور.. تعرف فى 10 معلومات على تأمين الليلة الختامية لديرى المحرق و الجنادلة

أسيوط- هيثم البدرى

يحتفل أقباط محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة بعيد حالة الحديد بدير الجنادلة بمركز الغنايم والذى يناسب يوم 21 بؤونة الموافق 28 يونيو من كل عام تذكار تخليص السيدة العذراء متياس الرسول من السجن "حالة الحديد".

كما يحتفل الأقباط أيضا فى الدير المحرق بمركز القوصية بعيد حالة الحديد تذكار تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم فى مدينة فيلبي.

ويشهد الديرين تأمينات مكثفة من قبل مديرية أمن أسيوط للمحتفلين الذى يتجاز أعدادهم المليون زائر والتأمينات هى..

1- تيسير حركة المرور من المواقف العمومية وصولا الى الأديرة التى تشهد الإحتفالات

2- تعقيم الأتوبيسات والسيارات المتواجدة بالمواقف المخصصة لنقل ركاب الدير عن طريق الكلاب البوليسية ورجال المفرقعات

3- الدفع بمجموعات قتالية وأقوال أمنية لتأمين افواج زوار الدير المحرق ودير الجنادلة بأسيوط

4- عمل حواجز وصدادات حديدية كحرم آمن تبدأ من الموقف العمومى المخصص لنقل الزوار وحتى البوابات الرئيسية للأديرة

5- توفير عدد من السيارات والأتوبيسات مسبق فحصها ومصرح لها والمعروفة لدى الأجهزة الأمنية لنقل زوار الأديرة من المواقف العمومية وحتى البوابات الرئيسية للأديرة

6- مراجعة بيانات سائقى السيارات والأتوبيسات بشكل مستمر على كافة التمركزات والأكمنة للتأكد من هوية السائق ومطابقتها بالأسماء المعدة مسبقا

7- نشر البوابات الإلكترونية والكلاب البوليسية على مداخل الدير ومخارجة لخضوع المترددين على الأديرة للتفتيش تأمينا للمحتفلين

8- توفير عدد من الكشافة التابعة للأديرة بمعرفة قيادات الدير على أن يكون من بينهم عناصر نسائية لتفتيش المترددات وزائرات الدير

9- توسيع دائرة الإشتباه والبحث الجنائى من خلال نشر أكبر عدد من الأفراد السريين بكافة أنحاء الدير

10- نشر سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الدير ونشر تمركزات أمنية أعلى المنازل المحيطة بالأديرة من كافة الإتجاهات أعلى وأسفل المبنى



الليلة الختامية للدير المحرق ودير الجنادلة



الليلة الختامية للدير المحرق ودير الجنادلة



الليلة الختامية للدير المحرق ودير الجنادلة



الليلة الختامية للدير المحرق ودير الجنادلة