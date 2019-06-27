صور.. "بيطرى الوادى الجديد": حملة مكبرة للتفتيش على اللحوم والأسماك بالأسواق

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد،اليوم الخميس،حملة تفتيش للتفتيش على الأسواق والمجازر ومحلات بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني.

أكد مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد،الدكتور ناجي عوض،ضبط عدة مخالفات بمركز الخارجة من اسماك ولحوم بلدية،بمعرفة أطباء الحملة، دكتور علاء خليل سليمان،مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم،و دكتورة صفاء نوح بإدارة الخارجة البيطرية والتي تضمنت عدم مطابقة المواصفات القياسية في المنتجات وتعريضه التلوث وتحررت بها محاضر، وأحيلت لجهات الاختصاص.

وأضاف ناجي،أن المديرية نفذت حملة بالتوازي بمركز الداخلة وذلك لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المباعة حفاظا على صحة المواطنين.

علي جانب آخر،انتهت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد من تحصين 8286 رأس ماشية وأغنام في اليوم السادس للحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتي تنطلق على مدار شهر كامل في الفترة من 22 يونيو وحتى 22 يوليو المقبل.

كما جري زيادة أعداد الأطباء المشاركين في الحملة لــ 46 طبيبا وذلك للوصول لكافة المناطق المستهدفة في ظل اتساع مساحة المحافظة، مؤكدا أنه يتم استهداف كافة المناطق النائية والبعيدة من خلال فرق التحصين.