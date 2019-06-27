صور.. بدء إنشاء الممشى السياحى فى مدينة موط بالداخلة بتكلفة 822 ألف جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن بدء الأعمال بإنشاء مشروع الممشى السياحى بمدخل مدينة موط من الناحية الشرقية بمركز الداخلة والذي يبلغ طوله 350 مترا وعرضه 12 مترا بتكلفة نحو 822 ألف جنيه.

وقال كمال إبراهيم إنه جرى البدء فى تركيب الطبقة الخرسانية فى المنطقة المحددة لتنفيذ الممشى السياحى، حيث تبلغ مده التنفيذ ثلاثة أشهر.

وأكد إبراهيم أن إقامة المشروع تأتى فى إطار تنفيذا توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتوفير متنفس حضارى وبيئى للمواطنين من أهالى مركز ومدينة الداخلة، وكذلك للإسهام فى توفير فرص عمل حقيقة لأبناء المركز من خلال إقامة مشروعات خدمية متنوعة لخدمة المترددين عليه.