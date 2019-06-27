صور.. المئات من أهالى الأقصر يشيعون جنازة أحد شهداء العريش

شيع المئات من أبناء محافظة الأقصر، ظهر اليوم الخميس، جنازة الشهيد المجند عبد العزيز محمد العادلى إبن منطقة الحدادين بقرية الضبعية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، والذى استشهد على أثر الهجوم الأرهابى على كمين جنوب غرب العريش الذى راح ضحيته 6 من أبناء الوطن، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقيادات المحافظة بالتعازى لأهالى الشهيد، مستنكراً ذلك الحادث الأرهابى الخسيس الذى أقتطف من زهور بلادنا بلا هوادة، متمنياً لمصر الأستقرار والأمان.

فيما نعى الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر شهداء الوطن الأبرار الذين فاضت أرواحهم في الهجمات الإرهابية وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبنائه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود، ومن بين الشهداء عبد العزيز محمد العادلى نجل معلمة بمدرسة الحدادين الابتدائية التابعة لإدارة القرنة غرب الأقصر.

ومن الجدير بالذكر أن الشهيد المجند عبد العزيز محمد العادلى 22 سنة من أبناء الحدادين بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الضبعية غرب الأقصر وهو أكبر أشقائه خريج جامعى ووالده فنى بمصنع سكر أرمنت ووالدته موظفة بمدرسة الحدادين الأبتدائية .