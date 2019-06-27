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صور.. الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر

الخميس، 27 يونيو 2019 12:37 م
صور.. الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر قافلة طبية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية نظمت قافلة طبية مجانية شاملة الكشف والعلاج لجميع التخصصات، بقرية أبو غالب، التابعة لمركز منشأة القناطر، فى إطار تلبية حاجة أهالى المناطق النائية داخل محافظة الجيزة من تكثيف الخدمات الطبية المقدمة.
 
وأضافت مدير مديرية صحة الجيزة، أن القافلة استفاد منها 1601 حالة، بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن القافلة استمرت يومان وقدمت الكشف والعلاج بالمجان.
 
وأوضحت  أن القافلة قدمت الكشف الطبى فى تخصص الباطنة 130، والنساء والتوليد 77، والأطفال 293، والمسالك بولية 203، والعظام 191، والجراحة 74، وأنف وأذن 107، والرمد 160، والجلدية 201، وتنظيم الأسره 40، والأسنان 125، بإجمالى 1601 حالة.‌
 
الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر (1)
الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر (1)

الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر (2)
الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر (2)

الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر (3)
الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر (3)

الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر (4)
الكشف المجانى على 1601 شخص بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر (4)
 

قافلة طبية

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منشأة القناطر

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قوافل الصحة

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