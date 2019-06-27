صور.. الرى تتحفظ على 23 يختًا مخالفًا على النيل

كتبت أسماء نصار

تواصل الحملة المكثفة التى دشنتها وزارة الرى ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة الأمنية لإزالة مخالفات الرسو المخالف بدون ترخيص لليخوت والمراكب واللنشات بإحدى النوادى النيلية، حيث تم التحفظ على 23 يختاً مخالفاً وجارى سحب برطوم مخالف.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.