صور.. الجمعية العامة لشركة مياه البحر الأحمر تعتمد الموازنة التقديرية لعام الجديد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الخميس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت الشركة خلال بيان لها، أن الجمعية العامة العادية للشركة اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2019/ 2020، وذلك بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الاحمر.