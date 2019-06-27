صور.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

رويترز

وقف المرشحون الديمقراطيون فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى مناظرة قبل بدء الانتخابات الرئاسية فى أمريكا 2020.





المرشحون الأمريكيون الديمقراطيون يبدأون أول مناظرة

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن هذه هى اللحظة التى كان الديمقراطيون ينتظرونها منذ صدمة ليلة الانتخاب عام 2016، حيث ستبدأ حملتهم لجعل ترامب رئيسًا لفترة واحدة.



المرشحون الأمريكيون الديمقراطيون يبدؤون أول مناظرة قبل بدء أول انتخابات رئاسية (3)

المناظرات الافتتاحية ستنعقد على مرتين بين 20 من المرشحين، 10 فى كل واحدة، والتى ستسلط الضوء على سباق يتزايد بقوة فى ولايات الاقتراع المبكر، لكن لم يجتذب بعد الاهتمام على الصعيد الوطنى.



المرشحون الأمريكيون الديمقراطيون

وتشمل المناظرتان نقطة محورية فى الرئاسة الأكثر اضطرابًا وإثارة للجدل فى التاريخ الحديث، وتأتى فى ظل لحظة استقطاب وطنى.



وكان هناك تذكير بذلك عشية المناظرات عندما تم الإعلان عن استدعاء مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون للمحقق الخاص السابق فى قضية التدخل الروسى روبرت مولر، للإدلاء بشهادة معلنة فى 17 يوليو.



المرشحون الأمريكيون الديمقراطيون



المرشحون الأمريكيون الديمقراطيون



المرشحون الأمريكيون الديمقراطيون



المرشحون الأمريكيون الديمقراطيون