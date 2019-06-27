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صور.. أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج

الخميس، 27 يونيو 2019 04:02 م
صور.. أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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انتهت مديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، من إعداد الكشوف النهائية للرائدات الريفيات اللاتى إجتزن الإختبارات بنجاح وحصولهم على أعلى الدرجات بالنسبة لقريتهم وتم قبولهم لشغل وظيفة رائدة ريفية بإدارة تنظيم الاسرة بعد موافقة قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة.
 
اليوم السابع يقدم للقارئ كشوف أسماء الناجحات في المسابقة والأوراق المطلوبة وموعد التسليم لها والأماكن التى يتم التسليم فيها تعرف عليها.
 
1 – موعد تسليم الأوراق 2 – 3 /7 / 2019 وذلك في إدارات البلينا وطهطا وطما والمنشاه بإجمالى 46 في اليوم الأول و44 في اليوم الثانى .
 
2 - المستندات المطلوبة : أصل المؤهل الدراسي و فيش وتشبيه باسم وزارة الصحة وخطاب برقم حساب من البنك وصورة البطاقة (الرقم القومي)
 
أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج (1)
أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج 

أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج (2)
أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج 

أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج (3)
أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج

أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج (4)
أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج 

أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج (5)
أسماء الناجحات بمسابقة الرائدات الريفيات بسوهاج

 


محافظه سوهاج

مديريه الصحة بسوهاج

الرائدات الريفيات

وزاره الصحه

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