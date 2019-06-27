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"صحة أسيوط" تضبط 500 كيلو لحوم فاسدة بالتعاون مع مباحث التموين (صور)

الخميس، 27 يونيو 2019 04:22 م
"صحة أسيوط" تضبط 500 كيلو لحوم فاسدة بالتعاون مع مباحث التموين (صور) ضبط كيلو لحوم فاسدة بأسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين تمكنا من ضبط ثلاجة مجمدات بالمدينة الصناعية ببني غالب تقوم بإعادة تصنيع بعض المجمدات المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك بتواريخ إنتاج جديدة سارية واعادة توزيعها بالأسواق، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات والمديريات الخدمية في تحقيق الانضباط والقضاء على كافة صور وأشكال التلاعب بالأسعار وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المضبوطات تضمنت ( 165  كيلو دهون حيوانية ، و178 كيلو لحوم بلدية مجمدة، و98 كيلو كبدة مستوردة قطع، و16 كيلو لحوم مستوردة، و55 كيس زنة 500 جرام كبد وقوانص ، و12 كيس برجر بقري زنة 400 جرام ، و15 كيس كفتة زنة 200 جرام ، و11 كيس كفته بقري زنة 220 جرام) مشيراً إلى مواصلة شن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ البيع بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين فضلاً عن متابعة ثلاجة المجمدات والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع أمام المواطنين ومدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات المحددة.

 

ضبط ٥٠٠ كيلو لحوم فاسدة (1)
ضبط ٥٠٠ كيلو لحوم فاسدة 

 

ضبط ٥٠٠ كيلو لحوم فاسدة (2)
ضبط ٥٠٠ كيلو لحوم فاسدة 

 

ضبط ٥٠٠ كيلو لحوم فاسدة (3)
ضبط ٥٠٠ كيلو لحوم فاسدة 

 

ضبط ٥٠٠ كيلو لحوم فاسدة (4)
ضبط ٥٠٠ كيلو لحوم فاسدة 

اسيوط

لحوم فاسدة

مباحث التموين

ضبط لحوم فاسدة باسيوط

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