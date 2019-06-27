صاحب محل جزارة يبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب محل جزارة، لاتهامه بحيازة كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بمدينة 6 أكتوبر، وقدر وزن المضبوطات 60 كيلو لحوم بقرى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وأكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، تورط "سعيد.م"،صاحب محل جزارة بمدينة 6 أكتوبر، بحيازة كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، لبيعها للمواطنين.

وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 60 كيلو من اللحوم البقرى، غير صالحة للاستلاك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.