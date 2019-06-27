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على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين..

شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

الخميس، 27 يونيو 2019 06:04 م
شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك سامح شكرى وزير الخارجية
كتب : أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، وذلك بمدينة أوساكا اليابانية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.  

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا خلال اللقاء بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة، خاصةً السياسية والاقتصادية.

وأضاف حافظ ، أن اللقاء تناول أيضاً القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما إزاء كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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