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شعبة البن : 20 % انخفاضا فى الطلب على البن واستقرار الأسعار

الخميس، 27 يونيو 2019 04:00 ص
شعبة البن : 20 % انخفاضا فى الطلب على البن واستقرار الأسعار قهوة - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف حسن فوزى رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أن استهلاك البن تراجع بنسبة 20 %، خلال الفترة ما بعد شهر رمضان حتى الآن، لافتا إلى أن الاستهلاك يشهد زيادة ملحوظة مع اقتراب فصل الشتاء، مع التأكيد على أن شهرى يوليو وأغسطس يشهدان تراجع أكبر فى الاستهلاك.

 

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار حاليا، فمتوسط أسعار البن السادة من 88 حتى 92 جنيها، والمحوج العادى من 112 إلى 120 جنيها ، لافتا إلى أن الأسعار ترتبط بحسب النوع والجودة والتحويجة .

 

وتابع " نأمل أن تعود المبيعات لسابق عهدها فى ظل ارتفاع التكاليف حيث تزداد أسعار الخامات، وأسعار العمالة وهو ما يتم تحميله للمنتج النهائى ومن ثم تحرك أسعاره، وهو ما يؤدى إلى تراجع فى الطلب .

 

 


سعر البن

الغرفة التجارية

سعر البن فى مصر

البن المحوج

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