شعبة الأدوات المنزلية: السلع المستوردة بالكامل سينخفض سعرها بعد هبوط الدولار

كتب أحمد حمادة

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، أن حركة التجارة ستتأثر إيجابيا على المستهلك، بسبب انخفاض سعر الدولار الذى شهد هبوطا منذ بداية العام 1.25جنيه، أى ما يزيد عن 5% من سعر الصرف فى العام الماضى، متوقعا أن تشهد عدد من السلع وبالأخص التى يتم استيرادها من الخارج بشكل كامل وستكون أول السلع المتأثرة بانخفاض سعر الصرف.

وقال هلال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن السلع التى تعتمد على بعض الخامات المستوردة، ويتم استكمال تصنيعها فى مصر سيكون التأثير غير ملموس بالصورة الكاملة، حيث أن الانخفاض سيكون بحسب نسبة المكون المستورد من الخارج فى المنتج النهائى، مشيرا إلى أن هناك عوامل تتحكم أيضا فى الأسعار، ومنها أسعار الطاقة والنقل وهما من المحددات الرئيسية فى سعر السلع .

وأضاف رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن تحريك الأسعار نتيجة نزول الدولار من الوارد ان يظهر خلال الشهرين أو الـ 3 أشهر القادمة، وهو ما سيشعر به المواطن فى عدد من المنتجات والسلع، موضحا أن التجار يسعون فى النهاية إلى زيادة القوة الشرائية لدى المستهلك وليس الأسعار المرتفعة كما يظن البعض، أن مكسب التاجر فى زيادة حركة البيع والشراء، مضيفا أن التجار هم الحلقة الاخيرة فى عمليات البيع والشراء، حيث هناك حلقات متعددة قبل التاجر النهائى.