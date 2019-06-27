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شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص
شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية أموال تميم بن حمد الملوثة وجانب من التقرير
كتب أيمن رمضان

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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن  تنظيم الحمدين يواصل  تسخير أمواله الملوثة لشراء الذمم، فبعدما سعى لشراء المسئولين المقربين للإدارة الأمريكية، سعى مجددا لشراء الرأى العام الأمريكى عبر إعلامه وصحفه اللامعة والصحفيين البارزين أصحاب الرأى والأعمدة.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "مجلة واشنطن إكزامينر الأسبوعية الأمريكية نشرت مقالا تفضح فيه الأساليب القطرية، وكيف قامت النظام القطرى بتقديم الرشاوى لشراء ذمم الصحفيين والصحف الأمريكية من ذوى التوجه المحافظ فى الولايات المتحدة من أجل نشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة أمام الرأى العام الأمريكى".

 

وأكد التقرير، أن المجلة ضربت العديد من الأمثلة والدلائل؛ أبرزها نشر صحيفة واشنطن تايمز فى 4 يونيو الجارى "قسمًا خاصًا" يحوى عددًا من المقالات التى أثنت على قطر وعلى مؤسساتها وتأثيرها العالمى بعكس ما كانت سياسة التحرير للصحيفة تنتقد قطر وسياستها الداعمة للجماعات الإرهابية سابقًا.


اخبار قطر

الصحف الامريكية

جرائم تميم

اخبار الخليج

قطر

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