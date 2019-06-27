شاهد.. جزائرى يلتقط رضيعة بعد سقوطها من الطابق الثانى فى إسطنبول

رصدت كاميرات مراقبة لحظة إنقاذ فتى جزائرى لرضيعة سقطت من شقة منزلها فى إسطنبول.

وذكرت سكاى نيوز، أن الفتى الجزائري فوزي زابعت (17 عاما) المهاجر إلى تركيا، أنقذ الرضيعة ضحى محمد التي تبلغ عامين فقط، في منطقة الفاتح بإسطنبول.

وأشارت إلى أن زابعت لاحظ وجود رضيعة على وشك السقوط من نافذة منزل أسرتها في الطابق الثاني من أحدى المباني.

وإزاء الأمر، تحرك الفتى الجزائري الذي يعمل في ورشة للنجارة في الشارع، وتمركز تحت نافذة الشقة، قبل أن يتمكن في لقطة تحبس الأنفاس من التقاط الرضيعة في حركة دقيقة استغرقت ثوان فيما لم تصب الفتاة بأي أذى.