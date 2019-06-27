شاهد.. الخطوط القطرية تصلح عطلا فى جناح إحدى طائراتها بشريط لاصق

وكالات الأنباء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لعامل صيانة بصدد وضع شريط لاصق على جناح إحدى طائرات الخطوط القطرية.

وحسب موقع روسيا اليوم، انتقد النشطاء الشركة وطريقة تعاملها مع الوضع، متهمين إياها بعدم مراعاة سلامة المسافرين، حيث رأى البعض منهم أن التصرف السليم الذى كان من المفترض أن يقوم به العمال هو صيانة الطائرة بالشكل الصحيح وليس الاكتفاء بوضع الشريط.