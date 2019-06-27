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شاهد.. أنجيلا ميركل تعانى من الرعشة مرة أخرى

الخميس، 27 يونيو 2019 11:01 ص
شاهد.. أنجيلا ميركل تعانى من الرعشة مرة أخرى أنجيلا ميركل
وكالات الأنباء

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تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس إلى وعكة صحية ثانية سببت لها رعشة جديدة وعدم استقرار عند وقوفها أثناء حفل رسمى فى برلين.

 

ووقعت الحادثة لحظة وقوف المستشارة الألمانية بجانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير عدل جديد في البلاد.

 

 

ونشرت رويترز فيديو سارع الحاضرون فيه إلى تقديم كأس ماء للمستشارة، غير أنها رفضت، وبدا لاحقا أنها بخير عند وصولها إلى البرلمان بعد نصف ساعة من  الحادثة.

 

وكانت عدسات المصورين قد رصدت تعرض ميركل لوعكة صحية، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني في 18 يونيو الماضي، وأظهر مقطع فيديو وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركل بالارتعاش بشكل واضح وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها كي لا تقع.

 


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برلين

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