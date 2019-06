شاهد.. أنجيلا ميركل تعانى من الرعشة مرة أخرى

تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس إلى وعكة صحية ثانية سببت لها رعشة جديدة وعدم استقرار عند وقوفها أثناء حفل رسمى فى برلين.

ووقعت الحادثة لحظة وقوف المستشارة الألمانية بجانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير عدل جديد في البلاد.

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq