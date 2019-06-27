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سيدة بوروندى الأولى تزور وزارة التضامن للإطلاع على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:51 ص
سيدة بوروندى الأولى تزور وزارة التضامن للإطلاع على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية سيدة بوروندى الاولى " دينيس نكومى نكورونزيزا "
كتب مدحت وهبة

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استقبلت وزارة التضامن الاجتماعى سيدة بوروندى الأولى "دينيس نكومى نكورونزيزا" التى تزور مصر حاليا فى زيارتها الأولى والتى تستمر عدة أيام يرافقها وفد رفيع المستوى.


خلال الاستقبال تم التأكيد على عمق العلاقة بين الدولتين وسبل دعم التعاون المشترك فى مجالات الحماية الاجتماعية والطفولة والمرأة، حيث تم خلال اللقاء تقديم عرضا توضيحيا حول الجهود المبذولة فى مجالات دعم وتمكين المرأة المصرية، وتضمن العرض محاور تمكين المرأة اقتصاديا وفكريا واجتماعيا وسياسيا.


 ففى إطار الجانب الاقتصادى أشار التقديم التوضيحى إلى اهتمام الدولة المتزايد بتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدا أنه نحو تحقيق الشمول المالى ارتفعت نسب السيدات ممن يمتلكن حسابات بنكية إلى 27% عام 2017 مقارنة بـ9% فقط عام 2014.

كما تطرق العرض إلى برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة منذ عام 2015 وقد بلغ عدد المستفيدات منه 2 مليون و735 ألف سيدة من خلال دعم سنوى بإجمالى 14 مليارا و705 ملايين جنيه وبرنامج مودة و2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل وبرنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل كذلك تم تناول مراكز رعاية وحماية المرلأة المعنفة من خلال 8 مراكز تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية والاستشارات القانونية وأهم القوانين التى أصدرتها الدولة المصرية فى إطار حماية المرأة خاصة المرأة المعاقة.  


تضمنت الزيارة جولة قامت بها سيدة بوروندى الأولى والوفد المرافق لها داخل " دار فتيات العجوزة" التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، حيث أبدت اهتمامها بدور الايتام وبرامج الحماية والرعاية للوزارة واطلعت على التجربة المصرية وأحدث آليات البرنامج للتصدى لتلك الظاهرة، كما تفقدت والوفد المرافق لها ورش الأشغال اليدوية وورشة تنمية المهارات والمسرح والعيادة والمكتبة وغرفة التلفزيون  وحضور إحدى العروض الفنية للبنات، بالإضافه إلى زيارة الوحدة المتنقلة والمعنية بالتعامل مع الأطفال فى الشارع ومحاولة جذبهم للالتحاق بدور الرعاية الاجتماعية.

كما قامت سيدة بوروندى الأولى والوفد المرافق لها بزيارة المعرض الدائم للاسر المنتجة بوزارة التضامن الاجتماعى، حيث تفقدت  المعروضات وأبدت إعجابها بنوعية المنتج المصرى والجودة والتجربة الخاصة بالاسر المنتجة.


سيدة بوروندى الاولى

دينيس نكومى نكورونزيزا

وزارة التضامن

الحماية والرعاية الاجتماعية

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