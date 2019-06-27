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سول: توقعات بإرسال ترامب رسالة لبيونج يانج خلال زيارته للمنطقة منزوعة السلاح

الخميس، 27 يونيو 2019 01:10 م
سول: توقعات بإرسال ترامب رسالة لبيونج يانج خلال زيارته للمنطقة منزوعة السلاح ترامب وكيم
سول /أ ش أ/

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قال رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يرسل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة إلى كوريا الشمالية، خلال زيارته المحتملة للمنطقة منزوعة السلاح، التى تفصل بين الكوريتين.

وأضاف لي- حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "أعتقد أنه يتعين أن يكون هناك تقدم ملموس فى عملية نزع السلاح النووى من الشطر الشمالى لتمكين المجتمع الدولى من تخفيف العقوبات على بيونج يانج".

وأوضح أن الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه- إن" يبذل جهودا من أجل إرساء السلام فى شبه الجزيرة الكورية؛ لتشمل جهوده عقد ثلاث قمم مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، غير أن تنفيذ قرارات القمة واجهته قيودا وسط تعثر عملية نزع السلاح النووى ونظام العقوبات المفروضة على بيونج يانج.

يذكر أن مون سوف يعقد قمة مع نظيره الأمريكي، يوم الأحد القادم، فى العاصمة الكورية الجنوبية سول؛ وهو الاجتماع الثامن بينهما، وسط حالة الجمود التى تعترى محادثات نزع السلاح النووى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية .

ويتوقع الكثيرون أن يقوم ترامب بزيارة المنطقة منزوعة السلاح؛ التى هى بمثابة الحدود الفاصلة بين الكوريتين، عقب لقاء القمة مع نظيره الكورى الجنوبي.

وتبادل ترامب وكيم رسائل شخصية فى الآونة الأخيرة، ما أثار التكهنات باحتمال مواصلة واشنطن وبيونج يانج محادثتهما المتوقفة، منذ انهيار لقاء القمة بينهما فى فيتنام فبراير الماضي.

 


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