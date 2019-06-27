سول: تفكيك مجمع "يونج بيون" يعد بداية نزع السلاح النووى بكوريا الشمالية

سول (أ ش أ)

قال المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، اليوم الخميس، إن الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، يعتقد بأن تفكيك مجمع يونج بيون النووى فى كوريا الشمالية هو مدخل لمرحلة نزع السلاح النووى بصورة لا رجعة فيها.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مون جيه-إن قوله "إنه إذا تم هدم جميع المنشآت النووية فى المجمع، بما فى ذلك مرافق إعادة معالجة البلوتونيوم، ومنشآت تخصيب اليورانيوم، والتحقق منها بالكامل، فمن الممكن أن نقول إن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية قد دخل مرحلة لا رجعة فيها".

وأضاف مون جيه-إن "أنه فى حال تم استئناف مفاوضات نزع السلاح النووى بشكل جدى فى المستقبل، فإن مفتاح المفاوضات سيكون لتحديد نوع التدابير التى سيتعين على الشمال استكمالها ليقال إن نزع السلاح النووى الفعلى قد تحقق، وبمعنى آخر أن كوريا الشمالية دخلت مرحلة لا رجعة فيها".

ورأى بعض المراقبين أن تصريحاته تتناقض مع الموقف الأمريكى خلال قمة هانوى بأنه على كوريا الشمالية تفكيك مجمع يونج بيون واتخاذ خطوات إضافية لنزع السلاح النووى من أجل تخفيف العقوبات.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق، إن الولايات المتحدة اكتشفت بعض المنشآت النووية الأخرى فى كوريا الشمالية.

وأشارت المتحدثة باسم المكتب الرئاسى فى سول للصحفيين كو مين جونج إلى أن ما يعنيه الرئيس مون هو أن تفكيك منشآت يونج بيون هو "مدخل لمرحلة لا رجعة فيها للتحرك نحو نزع السلاح النووى بالكامل"، متابعة إن الرئيس كشف بالفعل عن وجهة نظره بشأن قضية يونج بيون فى اجتماع مجلس الأمن الوطنى فى شهر مارس الذى عٌقد بعد قمة هانوى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.