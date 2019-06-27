سلطات بلجيكا تعلن انتهاء التحقيقات فى هجمات بروكسل بعد أكثر من 3 سنوات

بعد ان استغرق التحقيق ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، قالت صحيفة 7 سور 7، البلجيكية ان التحقيقات فى هجمات بروكسل الإرهابية التى وقعت فى 22 مارس من عام 2016، انتهت.

واوضحت الصحيفة ذاتها، قال إريك فان دويس، المتحدث باسم الإدعاء العالم الفيدرالى البلجيكى، أن قضاة التحقيق اعتبروا التحقيقات كاملة".

وتلقى أقارب ضحايا هذه الهجمات ، والأحزاب المدنية والأطراف المتضررة ، أكثر من 800 شخص فى المجموع ، خطابات أو بريد الكترونى لتنبيههم إلى انتهاء التحقيقات إلى هذا الحد.

وتفجيرات بروكسل 2016 هى سلسلة تفجيرات وقعت فى 22 مارس عام 2016 حيث وقع تفجيران احدهم فى مطار بروكسل الدولى والأخر فى محطة مترو مالبيك فى بروكسل، ووقعت التفجيرات بعد يوم من إلقاء القبض على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسى فى هجمات باريس 2015.