سفير جنوب إفريقيا يشيد بالدور المحورى لمصر وبلاده فى تعزيز العلاقات بينهما

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أشاد سفير جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة فوزى مافيمبيلا بالدور المحورى، الذى تلعبه مصر وجنوب أفريقيا فى تعزيز العلاقات البينية الأفريقية.

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته هيئة الترويج السياحى بجنوب أفريقيا اليوم الخميس تحت عنوان "الأوبونتو" - وهى كلمة إفريقية تعنى الأخوة الإنسانية ،على هامش منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر حاليا .

وقال السفير إن التكامل الأفريقى والإقليمى يعد محور ارتكاز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومفتاح الحفاظ على الوحدة السياسية فى قارة أفريقيا مما يصب فى مصلحة تعزيز الأمن والرفاهية فى المجتمع بجنوب أفريقيا.

وذكرت سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم - انه شارك فى الفعالية التى أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة - ممثلون عن أتحاد كرة القدم الأفريقى (الكاف) بالإضافة إلى مسئولين من اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية ولاعبى كرة القدم الأفارقة السابقين.

وناقش المشاركون فى الفعالية دور الرياضة فى التقريب بين الشعوب وإمكانية تعزيز فرص التجارة البينية بين الدول الأفريقية.