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زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة بتصنيف التايمز البريطانى لـ 12 جامعة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:32 م
زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة بتصنيف التايمز البريطانى لـ 12 جامعة جامعات مصرية - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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كشف تقرير بوزارة التعليم العالى، زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة (يرجع تاريخ نشأتها إلى أقل من 50 عاما) فى تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education إلى 12 جامعة بالمقارنة بـ 3 جامعات العام الماضى.
 
أشار التقرير إلى أن قائمة الجامعات المصرية المصنفة ضمن الجامعات الناشئة عالميا شملت جامعات (بنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس) فى الترتيب 151ـ 200، وجامعتى سوهاج وطنطا فى الترتيب 201ـ250، وجامعة الفيوم فى الترتيب 251ـ300، كما شملت القائمة كل من (حلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق) ضمن ترتيب الجامعات ابتداء من 301.
 
جدير بالذكر أن هذا التحسن يعود لاهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبنك المعرفة فى دعم الجامعات فيما يخص التصنيف، كما يعود لزيادة الاهتمام  بالنشر الدولى للجامعات المصرية الناشئة.
 
وتجدر الإشارة إلى اعتماد تصنيف التايمز على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية فى مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، والبحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة بنسبة 30%)، والاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30%)، والعلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5%).
 

تصنيف الجامعات

الجامعات الناشئة

التعليم العالى

تصنيف التايمز

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