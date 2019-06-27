ريابكوف: نسعى إلى أن يسفر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووى عن نتائج إيجابية

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لن تدخر وسعًا في أن ترى ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني من نتائج إيجابية شاملة، لكنها تشك في إمكانية حدوث ذلك.

وقال ريابكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "أعتقد أنه سيكون من الصواب أن نفصح بشعورنا بأن الحدث سوف يسفر عنه نتيجة إيجابية شاملة، لكننا لن ندخر وسعًافي سبيل تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن الأمر يتطلب المزيد والمزيد من الجهود للحفاظ على خطة العمل المشتركة، قائلًا إن القضايا تتراكم وتزداد تعقيدًا، فحين أن الحلول مازالت غير كافية.. وقال "فمن المؤسف أننا نرى، من ناحية بعض التوتر بين الأوروبيين، ومن ناحية أخرى، نرى بعض زملائنا يسعون إلى تحميل مسؤولية كل ما يحدث على إيران".