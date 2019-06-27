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روسيا تصف تمديد الاتحاد الأوربى للعقوبات ضدها بـ "الألعاب غير المثمرة"

الخميس، 27 يونيو 2019 03:14 م
روسيا تصف تمديد الاتحاد الأوربى للعقوبات ضدها بـ "الألعاب غير المثمرة" سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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وصف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، اليوم الخميس، تمديد الاتحاد الأوربى للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا بـ "الألعاب غير المثمرة".

وعلق كوجين على قرار تمديد العقوبات الاقتصادية حتى يناير 2020.. قائلا: "نحن لم نبدأ بفرض عقوبات، هذا نوع من ألعاب الاتحاد الأوروبى غير المثمر، وبشكل عام، هذا شأنهم. بالطبع، نحن نعتبر، من حيث المبدأ، أن العقوبات ليست قانونية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبى قد قرر تمديد عقوباته على روسيا لمدة عام آخر، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الأوكرانية بشكل غير قانوني.

وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبى يوم الخميس الماضى إن الاتحاد مدد تدابيره التقييدية على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني، إلى 23 يونيو 2020. وتقيد العقوبات أنشطة وفعاليات مواطنى وشركات الاتحاد الأوروبى فى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، حيث لا يسمح الاتحاد الأوروبى باستيراد المنتجات من منطقة القرم وسيفاستوبول، ولا يمكن لمواطنى وشركات الاتحاد شراء عقارات فى المنطقة، ولا تمر سفن الركاب السياحية الأوروبية على موانئ المنطقة إلا فى الحالات الطارئة.

كما تمنع العقوبات تصدير بعض المنتجات والتقنيات المستخدمة فى قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات إلى القرم، وتمنع العقوبات مد منطقة القرم بالتكنولوجيا المستخدمة فى عدد من القطاعات خاصة كالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن واستخراجها وإنتاجها.

 

 


روسيا

أخبار روسيا

الاتحاد الأوربى

لعقوبات ضد روسيا

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