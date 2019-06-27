روساتوم الروسية تحتفل بالذكرى الـ 65 لتأسيس أول محطة نووية فى العالم

كتب على عبد الرحمن

احتفلت شركة روساتوم، الروسية، المسئولة عن بناء المحطة النووية المصرية فى الضبعة، والمتخصصة مجال الطاقة النظيفة، أمس الأربعاء بعيد ميلاد صناعة الطاقة النووية الروسية قبل 65 عامًا، تزامنا مع ذكرى إنشاء أول محطة للطاقة النووية فى العالم فى مدينة أوبنينسك الروسية.

وقال أليكسى ليكاتشوف، الرئيس التنفيذى لشركة روساتوم الروسية: "إذا نظرنا إلى الوراء على مدى السنوات الـ 65 الماضية، سنجد أن تكنولوجيا الطاقة النووية قد طرأ عليها تطورا هائلا جعلها أكثر أمانًا وأكثر موثوقية وأكثر كفاءة من أي وقت مضى، فمنذ عام 1954، استطاعت صناعة الطاقة النووية السلمية أن تتعلم العديد من الدروس وأن تقدم الكثير من ضمانات الأمان وأن تحقق أفضل الممارسات فى هذا المجال فضلا عن اعتماد معايير عالمية للجودة والسلامة بحيث أصبحت فكرة العالم بدون طاقة نووية الآن غير واردة، واليوم فى عام 2019 ، نحن فخورون بأننا قادرون على تقديم أحدث مفاعل نووى VVER-1200 من الجيل الثالث المطور ذو قدرات طاقية أكبر من أى وقت مضى، وذو معايير أمان تعد الأعلى على مستوى العالم."

وقد أقيم حفلا فى مقر شركة روساتوم في موسكو وحفلا لتوزيع الجوائز احتفالا بهذه المناسبة، كما تم تنظيم جولة إعلامية لوسائل الإعلام المحلية ومائدة مستديرة لمناقشة تأثير محطات الطاقة النووية على البيئة بداخل مفاعل أوبنينسك الذى كان قد تم افتتاحه فى 27 من يونيو 1954.

ستقوم مدينة أوبينسك الروسية أيضًا بعمل حفلات موسيقية ومراسم لمنح جوائز، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر علمى دولى حول الطاقة النووية بدعم من شركة روساتوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يضم شخصيات علمية بارزة فى مجال صناعة الطاقة النووية حول العالم.