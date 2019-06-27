رفع 1500 طن قمامة بمنطقة القطاوى فى حى شرق شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم، وإشراف الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع تراكمات قمامة تقدر بـ1500 طن بنهاية شارع الشعراوى بمنطقة القطاوى.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محفظ القليوبية أنه تم اتخاذ إجراءات فعالة للتخلص من تلك المشكلة التى عانى منها المواطنون على مدار 7 سنوات، وتم تدشين حملة مكبرة للتخلص من المشكلة، وذلك بعد مواعيد العمل حتى العاشرة مساء، بمعدات الحى والتى تبلغ قوتها 7 سيارات حمولة 20 طن، و2 تريللا حمولة 60 طن، ولودر، وتم رفع 1500 طن على مدار يومى الاثنين والثلاثاء.

وأوضحت أنه تم رفع وتجريد المكان ثم تم وضع وفرد طبقة من "السن"، وقد تم الدفع بعربات رش المياه لمنع تواجد الأتربة، حيث تمت زراعة وتشجير المكان لمنع تراكمات القمامة مرة أخرى، وقامت سيارات حى شرق شبرا الخيمة بالدفع بعمال وسيارات للحى للمربع السكنى المجاور لمنطقة القطاوى، وذلك لعدم رفع التراكمات مرة أخرى.

فيما تقدم المحافظ بالشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، على متابعتهما المستمرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتفعيل منظومة النظافة، كما تقدم بالشكر للواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة على التواجد بشكل مستمر فى شوارع الحى والعمل على حل مشكلة التراكمات الموجودة بنهاية شارع الشعراوى.