سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 12:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 1500 طن قمامة بمنطقة القطاوى فى حى شرق شبرا الخيمة

الخميس، 27 يونيو 2019 10:56 ص
رفع 1500 طن قمامة بمنطقة القطاوى فى حى شرق شبرا الخيمة نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم، وإشراف الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع تراكمات قمامة تقدر بـ1500 طن بنهاية شارع الشعراوى بمنطقة القطاوى.
 
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محفظ القليوبية أنه تم اتخاذ إجراءات فعالة للتخلص من تلك المشكلة التى عانى منها المواطنون على مدار 7 سنوات، وتم تدشين حملة مكبرة للتخلص من المشكلة، وذلك بعد مواعيد العمل حتى العاشرة مساء، بمعدات الحى والتى تبلغ قوتها 7 سيارات حمولة 20 طن، و2 تريللا حمولة 60 طن، ولودر، وتم رفع 1500 طن على مدار يومى الاثنين والثلاثاء.
 
وأوضحت أنه تم رفع وتجريد المكان ثم تم وضع وفرد طبقة من "السن"، وقد تم الدفع بعربات رش المياه لمنع تواجد الأتربة، حيث تمت زراعة وتشجير المكان لمنع تراكمات القمامة مرة أخرى، وقامت سيارات حى شرق شبرا الخيمة بالدفع بعمال وسيارات للحى للمربع السكنى المجاور لمنطقة القطاوى، وذلك لعدم رفع التراكمات مرة أخرى.
 
فيما تقدم المحافظ بالشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، على متابعتهما المستمرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتفعيل منظومة النظافة، كما تقدم بالشكر للواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة على التواجد بشكل مستمر فى شوارع الحى والعمل على حل مشكلة التراكمات الموجودة بنهاية شارع الشعراوى.
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.54.26 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.54.28 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.54.48 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.55.09 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.55.23 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.55.30 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.55.49 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.55.55 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.55.57 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.55.58 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.55.59 PM
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 2.56.18 PM

 


اخبار القليوبية

قمامة شبرا الخيمة

منطقة القطاوى

حي شرق شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة