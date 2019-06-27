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رجل يقتل زوجته ويستولى على منزلها وحذاؤها يكشف الجريمة

الخميس، 27 يونيو 2019 11:01 ص
رجل يقتل زوجته ويستولى على منزلها وحذاؤها يكشف الجريمة المتهم
كتب محمود عبد الراضى - دمياط عبده عبد البارى

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لم تشفع لها عشرة العمر، فمع احتدام الخلاف بينهما قرر الزوج التخلص من زوجته، حيث قتلها فى دمياط واستولى على منزلها، إلا أن حذاء المجنى عليها كشف الجريمة، فتم القبض على القاتل الذى يصغر زوجته بـ8 أعوام.

تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط بلاغاً بالعثور على جثة لسيدة مجهولة بمياه نهر النيل أمام قرية شرباص، فتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها ربة منزل تبلغ من العمر 36 سنة، مُقيمة فى منية النصر بالدقهلية.

وأفادت التحريات أن وراء قتلها زوجها عامل خردة يبلغ من العمر 28 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطه.

واعترف الزوج بقتله لزوجته بسبب الخلافات أسرية عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها بالتعدى عليها ما أودى بحياتها، واستولى على متعلقاتها "هاتف محمول، و3 فيزا كارت، وحذاء، وأوراق منزلها"، ثم نقل جثتها بدراجة نارية "تروسيكل"، وألقاها بالنيل، وأرشد عن التروسيكل ومتعلقاتها.


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