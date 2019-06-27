رئيس كوريا الجنوبية يتوجه لليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

سول(أ ش أ)

توجه الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الخميس، إلى مدينة (أوساكا) اليابانية، لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر إجراؤها يومى 28 و29 يونيو الجارى.

وتعتبر زيارة الرئيس مون إلى اليابان، الثانية من نوعها منذ تنصيبه، وكان مون قد زار اليابان فى شهر مايو من العام الماضى لحضور القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه بعد وصول الرئيس مون إلى (أوساكا) سيجتمع مع نظيره الصينى شى جين بينج، للاستماع إلى موقف كوريا الشمالية من نزع السلاح النووى استنادا إلى زيارة "شي" الأخيرة إلى كوريا الشمالية.

وفى مساء اليوم، سيعقد الرئيس مون مأدبة عشاء لحوالى 400 من المواطنين المقيمين فى اليابان.

وتبدأ غدا الجمعة قمة مجموعة العشرين، حيث سيحضر مون الجلسة الأولى من القمة لشرح جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق دولة مبتكرة شاملة وإنجازاتها.. وسيشارك مون وقرينته كيم جونج-سوك وغيرهما من قادة مجموعة العشرين فى مأدبة عشاء فى نفس اليوم.

كما سيعقد الرئيس الكورى الجنوبى سلسلة محادثات القمة الثنائية مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، والرئيس الإندونيسى جوكو ويدود، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو فى نفس اليوم.

ومن المتوقع أن يدعو مون نظيره الروسي، إلى تضافر الجهود لاستئناف محادثات نزع السلاح النووى لشبه الجزيرة الكورية.

وسيجتمع مون مع قيادتى الأرجنتين وهولندا أيضا أثناء زيارته إلى اليابان. غير أنه من المتوقع ألا تجرى محادثات قمة بين كوريا الجنوبية واليابان.. وسيعود الرئيس مون إلى بلاده يوم 29 يونيو.. ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى يوم 30 يونيو.