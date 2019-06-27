رئيس حكومة تونس يدعو المواطنين إلى توحيد الصفوف..ويصف الهجمات بالجبانة

تونس /أ ش أ/

دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، من أمام مقر وزارة الداخلية كافة أبناء الشعب التونسى إلى عدم الخوف وتوحيد الصف.

ودعا الشاهد أيضًا الشعب التونسى للحفاظ على ثقته فى المؤسستين الأمنية والعسكرية، ووصف الشاهد العمليتين الإرهابيتين فى شارع شارل ديجول وفى القرجانى بالعمليات الجبانة.

وتابع رئيس الحكومة بقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية تطورات الأحداث الأمنية التى وقعت صباح اليوم بالعاصمة ، كما اطلع على جاهزية الوحدات الأمنية المنتشرة بكامل أنحاء الجمهورية.