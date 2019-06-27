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رئيس جديد لمحكمة استئناف القاهرة بدءا من الأول من يوليو

الخميس، 27 يونيو 2019 01:31 م
رئيس جديد لمحكمة استئناف القاهرة بدءا من الأول من يوليو المستشار محمد رضا شوكت
كتبت هدى أبو بكر

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يترك المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى ، منصبه بعد ساعات من الآن ، حيث يبلع السن القانونية للتقاعد فى 30 يونيو الجارى ، ليعين رئيسا جديدا للمحكمة بداءا من الأول من يوليو المقبل.

وجرت العادة أن يأتى رئيس محكمة استئناف القاهرة وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة ، وبحكم الأقدمية فإن من سيتولى المنصب خلفا له هو المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى محمد رئيس محكمة استئناف قنا حاليا.

وشغل عبد الفتاح منصب رئيس الدائرة 129 دعاوى التعويضات ، وبحكم منصبه الجديد كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة سيكون المستشار عبد الفتاح عضوا بمجلس القضاء الأعلى.

وتولى المستشار محمد رضا شوكت رئاسة محكمة استئناف القاهرة فى الأول من يوليو من العام الماضى 2018 ، وشهدت المحكمة خلال توليه منصبه عدد من القرارات الهامة ، من بينها موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على اعتماد زى رسمى موحد للقضاة ، وكذا إدخال عدد من الخدمات الإلكترونية بالمحكمة.

ويشهد 30 يوينو من كل عام تغييرات على مستوى القيادات القضائية ، وخلال أيام سيتم الإعلان عن رؤساء الهيئات القضائية الجدد بعد اختيار رئيس الجمهورية وفقا لما هو مقرر قانونا تطبيقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

 

 

 


محكمة استئناف القاهرة

المستشار رضا شوكت

الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف

تعين رؤساء الهيئات القضائية

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