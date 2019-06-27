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رئيس جامعة حلوان: منتصف يوليو حدا أقصى لإعلان نتائج الامتحانات

الخميس، 27 يونيو 2019 04:55 م
رئيس جامعة حلوان: منتصف يوليو حدا أقصى لإعلان نتائج الامتحانات الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى

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قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات نهاية العام مرت بشكل منتظم على مستوى مختلف كليات الجامعة، وإن نتائج هذه الامتحانات تظهر تباعا بمجرد الانتهاء من تصحيحا، مشيرا إلى أن التصحيح الإلكترونى للامتحانات له دور كبير فى سرعة إعلان النتائج.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نتائج الامتحانات ستعلن كاملة وبحد أقصى 15 يوليو المقبل، موضحا أن الجامعة لديها خطة طموحة فيما يخص بالأنشطة الصيفية التى تحتوى على لقاءات ثقافية وأنشطة للجوالة ومعسكرات شاطئية فى مدينة مطروح وغيرها من الأنشطة التى تشرف عليها إدارة رعاية الشباب بالجامعة.


 

 


رئيس جامعة حلوان

جامعة حلوان

امتحانات نهاية العام

نتائج الامتحانات

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