رئيس جامعة بنها يكرم أحمد إسلام محمد رئيس اتحاد الطلاب (صورة)

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الطالب أحمد إسلام محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بمناسبة نهاية العام الدراسي 2018/2019، وتقديرا لمجهوداته ونشاطه المتميز خلال العام الدراسى.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد برئاسة السعيد وحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور خالد عيسوي منسق عام للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور جمال السعيد، حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، مشيدًا بما قدمه طلاب الجامعة خلال مشاركتهم، وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة في العديد من المحافل المحلية والدولية.

من جانبه، قال الدكتور حسين المغربي، أن إدارة الجامعة لا تتوانى في اتخاذ أي قرارات الهدف منها مصلحة الطالب الذي هو محور العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على الارتقاء بالأنشطة الطلابية، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها لأكبر عدد من الطلاب.