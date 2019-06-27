سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 11:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

في ختام العام الدراسى

رئيس جامعة بنها يكرم أحمد إسلام محمد رئيس اتحاد الطلاب (صورة)

الخميس، 27 يونيو 2019 11:36 ص
رئيس جامعة بنها يكرم أحمد إسلام محمد رئيس اتحاد الطلاب (صورة) جامعة بنها تكرم أحمد إسلام محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الطالب أحمد إسلام محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بمناسبة نهاية العام الدراسي 2018/2019، وتقديرا لمجهوداته ونشاطه المتميز خلال العام الدراسى.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد برئاسة السعيد وحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور خالد عيسوي منسق عام للأنشطة الطلابية.
 
وأكد الدكتور جمال السعيد، حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، مشيدًا بما قدمه طلاب الجامعة خلال مشاركتهم، وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة في العديد من المحافل المحلية والدولية.
 
من جانبه، قال الدكتور حسين المغربي، أن إدارة الجامعة لا تتوانى في اتخاذ أي قرارات الهدف منها مصلحة الطالب الذي هو محور العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على الارتقاء بالأنشطة الطلابية، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها لأكبر عدد من الطلاب.
 
 

جامعه بنها

اتحاد طلاب جامعه بنها

رئيس جامعه بنها

محافظه القليوبيه

رئيس اتحاد طلاب جامعه بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة