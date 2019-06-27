رئيس جامعة أسيوط:تطبيق المقرر الاليكترونى بكل الكليات العام الدراسى الجديد

أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على إتخاذ الجامعة لخطوات فعلية فى تطبيق المقرر الاليكترونى على كافة الفرق الدراسية بكليات الجامعة، والجارى الإعداد لتنفيذه مع بداية العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى إنه تم بالفعل دراسة القرار بشكل مكثف ودقيق من كافة الجوانب، بما يحفظ حق عضو هيئة التدريس فى الملكية الفكرية، ويدعم الطالب الجامعى فى الحصول على مقرراته العلمية على نحو منظم ويسير وبجودة أفضل وسعر أقل .

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الجامعة مع وفد من خبراء القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، والذى ضم " الدكتور هشام عزت ، الدكتورة عزة محمد ، الدكتور باسم الديك "، و بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية، والدكتورة تيسير حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب، والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل كلية التجارة، والدكتور محمد مصطفى حمد المدير التنفيذى لمركز القياس والتقويم بالجامعة .

وكشف الدكتور طارق الجمال خلال اللقاء، على أن نظام المقررات الإلكترونية الذى تسعى الجامعة على ترسيخه، من شأنه تيسير استقبال طلاب "التابلت" بعد عامين دراسيين، فى حين أن العمل أيضا على إعداد بنوك الأسئلة يجرى على قدماً وساق تمهيداً لنشر ثقافة القياس والتقويم .

ومن جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب أن الجامعة كانت قد انتهت من إعداد مقر لصالات الامتحانات الاليكترونية بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وذلك على مستوى عالي من الجودة والكفاءة التى تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل يسر، إضافة إلى أنه جارى عملية الإحلال والتجديد لوحدات الكليات المشاركة فى الاختبار الاليكتروني، لافتاً إلى تعظيم الاستفادة من الصالات والوحدات المجهزة من خلال استغلالها للمحاضرات والسكاشن العلمية فى غير فترات الامتحانات .

ومن جانبها، أضافت الدكتورة مها غانم، إلى تضافر جهود إدارة الجامعة والكليات، من أجل النهوض بالخدمات التعليمية وتطويرها، بما يواكب الثورة التكنولوجية، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يشهد العام الجامعى العمل على تسويق خدمات بنك المعرفة المصرى، وذلك لتعظيم الاستفادة مما يقدمه من خدمات معرفية وثقافية.

كما أضاف مدير المركز بالجامعة، أن اللقاء يعد الثاني لجامعة أسيوط من لجنة وزارة التعليم العالي، فى إطار المتابعة وتقديم الدعم الفني لوحدات الكليات التابعة للمشروع " التجارة، التربية، الطب البشرى، الحاسبات والمعلومات"، و متابعة أخر الخطوات المتبعة فى إحلال وتجديد المركز، هذا إلى جانب متابعة الدورات التدريبية والورش التى يعده وينظمها مركز القياس والتقييم بالجامعة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم وللطلاب، وذلك للتدريب على الانتقال من العصر الورقى إلى الاليكتروني وثورة التكنولوجيا .