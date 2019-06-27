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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الخميس، 27 يونيو 2019 10:18 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات. 
 
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، سعياً للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

اجتماع الحكومة الاسبوعى

مصطفى مدبولى

مصر

رئيس الوزراء

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