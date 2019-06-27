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رئيس المجلس الأوروبى يصف قمة مجموعة العشرين بـ "الصعبة"

الخميس، 27 يونيو 2019 10:05 ص
رئيس المجلس الأوروبى يصف قمة مجموعة العشرين بـ "الصعبة" رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك
أوساكا (أ ش أ)

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وصف رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تبدأ أعمالها غدا فى أوساكا باليابان، بـ "الصعبة" نظرا إلى التحديات العالمية التى يتعين التصدى لها والحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية وتجنب الحروب التجارية وإصلاح نظام التجارة العالمى والاستعداد للثورة الرقمية.

وأشار دونالد تاسك، خلال حديثه فى بداية لقائه اليوم بأوساكا برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، إلى تزايد التوترات العالمية، ومن بينها على سبيل المثال التطورات بالنسبة لإيران والوضع بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح أن الوضع الراهن يتطلب التحلى بروح المسئولية، مشيدا بالعمل الرائع الذى تقوم به الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين ودعم الاتحاد الأوروبى لها.

كما أعرب عن قناعته بأن التزام وقيادة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ستسهم فى التغلب على العديد من الصعوبات التى يقابلها العالم.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس وزراء اليابان بعد قليل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قبل انطلاق قمة العشرين غدا الجمعة، حيث تتولى مصر الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقى.

 


قمه العشرين

المجلس الاوروبى

اليابان

اوساكا

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