رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع إفريقيا

بكين /أ ش أ/

قال الرئيس الصينى "شى جين بينج" إن الصين وإفريقيا صديقتان وشريكتان تتشاركان المصير والرؤية، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين والارتقاء به إلى مستوى جديد.

جاء ذلك فى رسالة بعث بها الرئيس الصينى إلى المعرض الاقتصادى والتجارى الصيني- الإفريقى الأول، الذى افتتح أعماله اليوم الخميس فى مدينة "تشانغشا" عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين وينعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة مصر كضيف شرف بوفد يترأسه وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

وأضاف بينج أنه على مر السنين وتماشيا مع تيار التاريخ والاحتياجات التنموية لكل جانب، قامت الصين وإفريقيا بالتعاون العملى على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ما حقق نتائج ملحوظة عادت بالنفع على الشعبين.

وتابع بينج أن المعرض الذى تم الإعلان عنه فى قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى (فوكاك) فى سبتمبر الماضي، تم تأسيسه من أجل توفير منصة لتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين.

وأعرب عن أمله أن يعزز الجانبان التنسيق من أجل تنفيذ المبادرات الثمانى الرئيسية المطروحة فى قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى بشكل أفضل، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون، وفتح نقاط جديدة للنمو من أجل التعاون، وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين وإفريقيا إلى مستوى جديد.

ويشارك فى المعرض الاقتصادى والتجارى الصيني-الإفريقى الأول أكثر من 10 آلاف من الضيوف ورجال الأعمال، من 53 دولة إفريقية..وأرسلت منظمات دولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة التجارة العالمية، ممثلين لحضور المعرض.

وستعقد ضمن فعاليات المعرض مؤتمرات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض تركز على قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار وبناء البنية التحتية، حيث سيتبادل الخبراء وجهات النظر من أجل توثيق التبادلات الثنائية.

وتغطى مساحة المعرض أكثر من 40 ألف متر مربع، بما فى ذلك الأجنحة، ومناطق العرض للشركات التى ستعرض إنجازات وفرصا فى إطار التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين وإفريقيا.