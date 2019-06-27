رئيس إندونيسيا يدعو للوحدة بعد تأييد المحكمة الدستورية لفوزه فى الانتخابات

جاكرتا (رويترز)

أيدت المحكمة الدستورية الإندونيسية، اليوم الخميس، فوز الرئيس "جوكو ويدودو" فى الانتخابات التى أجريت فى أبريل الماضى، رافضة مزاعم المعارضة بأن التصويت شابه تزوير.

وأعيد انتخاب ويدودو بفارق تجاوز 10% بحسب الإحصاء الرسمى الذى نشر الشهر الماضى، لكن منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو رفض الاعتراف بالهزيمة وأقام دعوى قضائية زاعما أن الانتخابات شابها تزوير واستغلال للسلطة بشكل منهجى.

واشتبك أنصار برابوو مع الشرطة الشهر الماضى عندما نشرت المفوضية العامة للانتخابات النتائج الرسمية فى بعض من أسوأ الاضطرابات الأهلية التى عصفت بالعاصمة جاكرتا منذ سنوات.

وقال ويدودو للصحفيين بعد قرار المحكمة وقبل أن يتوجه إلى اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين "أدعو كل الإندونيسيين إلى الوحدة للنهوض بالبلاد".

ورفضت هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بالإجماع دعوى المعارضة قائلة إنه لا توجد أدلة على حدوث تزوير، وأن حكم المحكمة نهائى وغير قابل للطعن عليه.

وأضافت أن المزاعم بأن ويدودو أساء استخدام المال العام لحشد الدعم وبأن حرية الصحافة قُيدت خلال الحملة وبأن الناخبين تعرضوا للترهيب أو محاولات لشراء أصواتهم، لا أساس لها من الصحة.