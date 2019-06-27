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دينا عبد الهادي: جامعة طنطا ضمن أفضل 250 جامعة شابة في العالم

الخميس، 27 يونيو 2019 12:51 ص
دينا عبد الهادي: جامعة طنطا ضمن أفضل 250 جامعة شابة في العالم رئيس جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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أعلنت الدكتوره دينا عبد الهادي مدير مشروع البوابة الالكترونية ومدير وحدة التصنيف الدولي بجامعة طنطا دخول الجامعة ضمن أفضل 250 جامعة في العالم للجامعات الشابة طبقاً لتصنيف التايمز البريطاني،  والذي تم إطلاقه اليوم للجامعات التي مر على إنشائها أقل من 50 سنة، حيث حصدت الجامعة المرتبة السادسة على مستوى الجامعات المصرية، والمركز الأول فى معيار التدريس بين الجامعات المصرية بدرجة قدرها 43.3 %

وقال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أن ظهور الجامعة لأول مرة في تصنيف التايمز للجامعات الشابة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات، كما يعكس سعى الجامعة الدائم لرفع كفاءته وتوفير بيئة تعليمية متميزة، وتتويجاً للدور الذي تقوم به لجنة التصنيف الدولية بالجامعة برئاسة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق العمل ، الى جانب الدور الحيوي لقطاع الدراسات العليا بقيادة الدكتور مصطفي الشيخ نائب الجامعة للدراسات العليا.


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

تصنيف التايمز

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