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حكومة التشيك تجتاز اقتراعا على الثقة بعد سلسلة احتجاجات ضد رئيس الوزراء

الخميس، 27 يونيو 2019 08:00 ص
حكومة التشيك تجتاز اقتراعا على الثقة بعد سلسلة احتجاجات ضد رئيس الوزراء مظاهرات فى التشيك
رويترز

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اجتازت حكومة الأقلية في التشيك برئاسة حزب (إيه.إن.أو) الشعبوي اليوم الخميس، اقتراعا على الثقة دعت إليه المعارضة بعد سلسلة احتجاجات عامة ضد رئيس الوزراء أندريه بابيش.

 

ويواجه بابيش الملياردير الذي تحول إلى العمل السياسي ضغوطا من تحقيقات في مزاعم احتيال تتعلق بالاستفادة من مساعدات الاتحاد الأوروبي وتضارب المصالح بشأن علاقات بإمبراطوريته التجارية السابقة وهي واحدة من أكبر الإمبراطوريات في الدولة الواقعة بوسط أوروبا.

 

وكانت نتيجة التصويت متوقعة بعد أن رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه في ائتلاف حزب (إيه.إن.أو) والحزب الشيوعي الذي يدعم أيضا الحكومة الانضمام إلى أحزاب المعارضة.

 


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حكومة التشيك

رئيس وزراء التشيك

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